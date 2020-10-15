Ей стала Людмила Хайрулова.

В городе Курлово Гусь-Хрустального района Владимирской области главой, он же председатель горсовета, стала продавщица Людмила Хайрулова. За неё проголосовали 9 из 10 депутатов местного парламента.Людмила Хайрулова родилась в 1965 году в селе Соседка Пензенской области. Окончила Владимирский техникум потребительской кооперации. Она 37 лет отработала в торговле. Прошла путь от продавца до руководителя магазина. Замужем, воспитала двоих детей.Людмила отмечает, что не намерена бросать своё ремесло. Пост главы будет совмещать с работой продавцом.Добавим, что население города Курлово составляет около 6 000 человек.