О развитии регионального спорта из первых уст. Сегодня в прямом эфире речь пойдёт о физкультурниках Владимирской области. Какие у нас достижения, а где наши спортсмены не доработали.

О развитии регионального спорта из первых уст. Сегодня в прямом эфире речь пойдёт о физкультурниках Владимирской области. Какие у нас достижения, а где наши спортсмены не доработали. Построят ли во Владимире многофункциональный Дворца спорта, о котором говорят уже не первый год и какое будущее у стадиона «Торпедо». На эти вопросы ответит директор департамента физической культуры