Акция приурочена ко Всемирному дню вторичной переработки отходов.

15 и 16 ноября россияне будут писать Всероссийский экологический диктант. Он приурочен ко Всемирному дню вторичной переработки отходов.Продемонстрировать свои знания можно как оффлайн, так и в онлайн-формате на сайте экодиктант.рус. На этом же сайте размещены просветительские видеоуроки, которые можно посмотреть для подготовки.Основная цель проекта — способствовать формированию экологической культуры, популяризации экологических знаний среди жителей страны и повышению уровня экологической грамотности населения в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений.В рамках акции также организовали три творческих конкурса на лучший экологический видеоурок, слоган Экодиктанта, на лучший вопрос для заданий участникам.Организаторами проведения Экодиктанта выступают Федеральный детский эколого-биологический центр, Автономная некоммерческая организация «Равноправие», Общероссийское движение «Ангел-ДетствоХранитель» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи.