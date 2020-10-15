Акция приурочена ко Всемирному дню вторичной переработки отходов.
15 и 16 ноября россияне будут писать Всероссийский экологический диктант. Он приурочен ко Всемирному дню вторичной переработки отходов.
Продемонстрировать свои знания можно как оффлайн, так и в онлайн-формате на сайте экодиктант.рус. На этом же сайте размещены просветительские видеоуроки, которые можно посмотреть для подготовки.
Основная цель проекта — способствовать формированию экологической культуры, популяризации экологических знаний среди жителей страны и повышению уровня экологической грамотности населения в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений.
В рамках акции также организовали три творческих конкурса на лучший экологический видеоурок, слоган Экодиктанта, на лучший вопрос для заданий участникам.
Организаторами проведения Экодиктанта выступают Федеральный детский эколого-биологический центр, Автономная некоммерческая организация «Равноправие», Общероссийское движение «Ангел-ДетствоХранитель» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи.