Решение об этом принимается в образовательном учреждении.

Возможностью отправить детей на отдых воспользовались семь школ Владимирской области, сообщила руководитель департамента образования Ольга Беляева. Четыре из них находятся во Владимире, в Вязниках, Коврове и Камешково – по одной. Главная причина - заболеваемость учителей.«Даже не дети болеют, а больше сегодня беспокоит заболеваемость педагогов. Решение, которое принимает образовательное учреждение, это их полномочия. Мы, в свою очередь, приняли дополнительные рекомендации, в каких случаях принимается решение о досрочных каникулах», - прокомментировала ситуацию Ольга Беляева.На сегодняшний день школа может уйти на внеплановые каникулы, если имеется предписание Роспотребнадзора, 20% обучающихся заболели, на больничный ушли несколько педагогов, которых некем заменить. Выйти с предложением отправить детей на каникулы вправе и родительский комитет.