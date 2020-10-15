В четверг Сергей Собянин в личном блоге сообщил о введении новых правил для посещения ночных клубов, баров и дискотек. Ограничения вступят в силу с 19 октября.

В четверг Сергей Собянин в личном блоге сообщил о введении новых правил для посещения ночных клубов, баров и дискотек. Ограничения вступят в силу с 19 октября.Начиная со следующей недели, посетители и сотрудники развлекательных заведений, работающих с полуночи до шести утра, смогут попасть внутрь только после регистрации номера телефона. По словам мэра города, как и весной, индустрия развлечений стала одной из первых жертв "ковидных" ограничений.Правила будут работать следующим образом. На входе каждый должен отсканировать своим смартфоном QR-код или отправить СМС на номер 7377.В случае, если у кого-то из посетителей заведения обнаружат коронавирус, система безопасности оповестит остальных присутствующих. Люди, получившие уведомление, должны будут пройти экстренное тестирование на COVID-19. По словам Сергея Собянина, это поможет оперативно выявить и прервать новые вспышки заражения.Правила подготовлены в том числе и потому, что в ночных клубах и барах невозможно держать социальную дистанцию. Также с трудом можно представить соблюдение масочного режима и прочих мер предосторожности. По словам Сергея Собянина, подобным образом поступили городские власти и других мегаполисов.Напомним, число зараженных коронавирусом в России растет с каждым днем. Ежедневно в нашей стране выявляют порядка 14 тысяч новых случаев китайской инфекции. Основной удар приходится на Москву – здесь наблюдается наибольшее число инфицированных.