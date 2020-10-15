Молодые люди интересовались социальными последствиями употребления запрещенных средств и веществ, а также способами защиты от манипуляции со стороны наркодилеров...

Полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве провели профилактическое мероприятие для студентов МГУТУ им. К.Г. Разумовского.Мероприятие состоялось в Московском государственном университете технологий и управления имени К. Г. Разумовского, находящимся по адресу: г. Москва, Земляной вал, д.73.Перед присутствующими выступила сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Мария Охтерлоне. В начале встречи она рассказала студентам и педагогам о моментах наступления уголовной ответственности, разъяснила подробно такие понятия как «незаконный сбыт», «незаконное хранение без цели сбыта», и «незаконная перевозка». Особое внимание она уделила административной ответственности, рассказав, какое наказание предусмотрено за потребление наркотических средств и психотропных веществ.Аудитория активно поддерживала беседу. Молодые люди интересовались социальными последствиями употребления запрещенных средств и веществ, а также способами защиты от манипуляции со стороны наркодилеров. Мария Охтерлоне подробно ответила на все вопросы.В конце мероприятия Мария Охтерлоне довела до педагогов и учеников информацию о том, что скоро на территории города Москвы будет проводиться Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Также она предложила аудиторию оказать содействие сотрудникам полиции в выявлении и пресечении противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков. Она обьяснила, что любой желающий может обратиться в органы внутренних дел по телефону «02» (с моб. «102») или оставить обращение на сайте ГУ МВД России по г. Москве.УНК ГУ МВД России по г. Москве