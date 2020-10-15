Злоумышленник, достав из кармана брюк предмет, схожий с ножом, приставил его к её шее кассира и потребовал открыть кассу с денежными средствами. После этого, забрав деньги, он скрылся...
«Сотрудники ОУР УВД по ЦАО совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в разбойном нападении на кассира магазина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В полицию со службы «02» поступило сообщение о том, что в помещении одного из магазинов на площади Тверской Заставы неизвестный, угрожая предметом, схожим с ножом, забрал выручку из кассы. Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские установили со слов продавца – 24-летней девушки, что в магазин зашел неизвестный с надетой на лицо медицинской маской и подошел к кассе. Затем, достав из кармана брюк предмет, схожий с ножом, он приставил его к её шее и потребовал открыть кассу с денежными средствами. После этого, забрав деньги в размере свыше 39 тысяч рублей, скрылся.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого – 32-летнего ранее судимого жителя Подмосковья. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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