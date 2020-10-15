Злоумышленник, достав из кармана брюк предмет, схожий с ножом, приставил его к её шее кассира и потребовал открыть кассу с денежными средствами. После этого, забрав деньги, он скрылся...

«Сотрудники ОУР УВД по ЦАО совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в разбойном нападении на кассира магазина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию со службы «02» поступило сообщение о том, что в помещении одного из магазинов на площади Тверской Заставы неизвестный, угрожая предметом, схожим с ножом, забрал выручку из кассы. Незамедлительно прибывшие на место происшествия полицейские установили со слов продавца – 24-летней девушки, что в магазин зашел неизвестный с надетой на лицо медицинской маской и подошел к кассе. Затем, достав из кармана брюк предмет, схожий с ножом, он приставил его к её шее и потребовал открыть кассу с денежными средствами. После этого, забрав деньги в размере свыше 39 тысяч рублей, скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого – 32-летнего ранее судимого жителя Подмосковья. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60