У злоумышленника изъята юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» и медаль «Ветеран труда»...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с полицейскими ОМВД России по району Арбат задержали подозреваемого в попытке сбыта государственных наград СССР.В полицию поступила информация о том, что неизвестный гражданин предлагает к продаже предметы, схожие с медалями.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при попытке сбыта наград на улице Арбат задержали подозреваемого – 37-летнего приезжего мужчину. У злоумышленника изъята юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» и медаль «Ветеран труда». Проведенной экспертизой установлено, что изъятые предметы являются подлинными государственными наградами СССР. Как пояснил задержанный, награды он нашел на улице.Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60