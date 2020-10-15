В ДТП с участием трех машин погиб пожилой водитель. Авария произошла на 55 километре автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики». По предварительной информации

В ДТП с участием трех машин погиб пожилой водитель. Авария произошла на 55 километре автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики». По предварительной информации полиции, 32-летний водитель автомобиля “Рено” не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где врезался в “ВАЗ”, а потом в автомобиль “Лада”. В результате столкновения на месте аварии погиб