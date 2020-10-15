В Коврове из многоквартирного дома эвакуировали 25 человек, причиной стала неисправная вытяжка. ЧП произошло на улице Грибоедова. Спасателям жители дома сообщили, что из квартиры соседей

В Коврове из многоквартирного дома эвакуировали 25 человек, причиной стала неисправная вытяжка. ЧП произошло на улице Грибоедова. Спасателям жители дома сообщили, что из квартиры соседей валит дым. Через несколько минут пожарные расчеты были уже на месте. Одновременно сотрудники МЧС начали эвакуировать из подъезда жильцов и тушить возгорание. из дома вывели 25 человек, в том числе,