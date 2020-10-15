Он обвиняется в распространении заведомо ложных сведений о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей.

Он обвиняется в распространении заведомо ложных сведений о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людейУстановлено, что в июне 2020 года А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений позвонил в скорую медицинскую помощь и пообещал, что он взорвет Центральную городскую больницу города Коврова, если ему не передадут один миллион долларов США.Заместителем Ковровского городского прокурора утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело. Егопредстоит рассматривать Ковровскому городскому суду, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 700 тыс.рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.