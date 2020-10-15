Установлено, что злоумышленники реализовывали свою продукцию через интернет-магазин и салон, расположенный на улице Сущевский Вал...
«Оперуполномоченными ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой изготавливали украшения и сбывали их под видом изделий одной из крупнейших зарубежных компаний.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили в Москве ювелирную мастерскую, работники которой незаконно использовали средства индивидуализации товаров.
Установлено, что злоумышленники реализовывали свою продукцию через интернет-магазин и салон, расположенный на улице Сущевский Вал.
В ходе обысков изъяты документация, оборудование, а также ювелирные изделия, которые, согласно проведенному исследованию, являются контрафактными. С целью определения ущерба, причиненного правообладателю, в настоящее время проводится судебная товароведческая экспертиза.
Следственной частью УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ. Задержаны восемь фигурантов. В настоящее время им предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк