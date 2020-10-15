Установлено, что злоумышленники реализовывали свою продукцию через интернет-магазин и салон, расположенный на улице Сущевский Вал...

«Оперуполномоченными ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой изготавливали украшения и сбывали их под видом изделий одной из крупнейших зарубежных компаний.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили в Москве ювелирную мастерскую, работники которой незаконно использовали средства индивидуализации товаров.Установлено, что злоумышленники реализовывали свою продукцию через интернет-магазин и салон, расположенный на улице Сущевский Вал.В ходе обысков изъяты документация, оборудование, а также ювелирные изделия, которые, согласно проведенному исследованию, являются контрафактными. С целью определения ущерба, причиненного правообладателю, в настоящее время проводится судебная товароведческая экспертиза.Следственной частью УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ. Задержаны восемь фигурантов. В настоящее время им предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк