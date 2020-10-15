Полицейскими при обходе станции был замечен мужчина, который в отсутствие электропоезда осуществил несанкционированный спуск на жесткий путь, чтобы перейти на противоположную сторону платформы...

Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене задержали 34-летнего приезжего, умышленно нарушившего требования в области транспортной безопасности.На станции метро «Выхино» полицейскими при обходе станции был замечен мужчина, который в отсутствие электропоезда осуществил несанкционированный спуск на жесткий путь, чтобы перейти на противоположную сторону платформы. Нарушитель был незамедлительно задержан и доставлен в отдел полиции.Инцидент на движение электропоездов не повлиял.5 отделом полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве на задержанного был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 11.15.1. КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности».Судом в отношении нарушителя назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на девять суток.Пресс – служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18