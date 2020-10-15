Ещё двое участников аварии получили травмы разной степени тяжести.

15 октября около 7:20 на 55 километре автодороги «Колокша - Кольчугино - Александров - Верхние Дворики» произошло ДТП, сообщает пресс-служба УМВД Владимирской области.По предварительной информации, водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «Рено», не справился с управлением транспортного средства, в результате чего выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. «Француз» врезался в «ВАЗ» под управлением водителя 1947 года рождения, а также произошло столкновение с автомобилем «Лада» под управлением водителя 1967 года рождения.В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» скончался на месте происшествия, водитель автомобиля «Рено» госпитализирован, водитель автомобиля «Лада» получил телесные повреждения и был направлен на амбулаторное лечение.На месте происшествия сотрудниками полиции были осуществлены регулировочные мероприятия.По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.