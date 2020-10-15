В ходе расследования ущерб, причиненный собственнику, был возмещен в полном объеме.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего ранее судимого жителя Муромского района. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража).Установлено, что 16 июля текущего года в дневное время подозреваемый, собирая ягоды в лесном массиве, вышел на окраину села в Муромском районе. Разбив оконное стекло, он незаконно проник в один из домов, откуда похитил телевизор и ресивер, принадлежащий гражданке 1959 года рождения. Сумма ущерба превысила 8 тысяч рублей. Похищенное имущество злоумышленник спрятал в лесу. Дождавшись наступления темноты, он вернулся за вещами.Обвиняемый был задержан сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативных мероприятий и дал признательные показания. Телевизор и ресивер фигурант успел продать, а деньги потратить на личные нужды.В ходе расследования ущерб, причиненный собственнику, был возмещен в полном объеме.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.