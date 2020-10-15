Во Владимире определены лауреаты ежегодной городской премии за социальную активность «Доброта. Доверие. Достоинство».

Во Владимире определены лауреаты ежегодной городской премии за социальную активность «Доброта. Доверие. Достоинство».В этом году решением координационного комитета премия присуждена:- Архиповой Александре Ивановне, серебряному волонтеру Регионального добровольческого координационно центра по направлению «Серебряное волонтерство»,- Грачевой Галине Ивановне, члену Ленинского районного Совета ветеранов Владимирской городской общественной организации пенсионеров и инвалидов (Ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных органов),- Годовиковой Наталье Евгеньевне, председателю Совета ветеранов микрорайона Юрьевец,- Далечиной Татьяне Николаевне, члену Фрунзенского районного Совета ветеранов Владимирской городской общественной организации пенсионеров и инвалидов (Ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных органов).- Жаровой Ирине Владимировне, члену Владимирского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»,- Оверчук Лидии Никитовне, члену Городского Совета ветеранов Владимирской городской общественной организации пенсионеров и инвалидов (Ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных органов).- Палий Надежде Александровне, члену Местной общественной организации пенсионеров: учителей, работников школ, дошкольных образовательных учреждений и других учебных заведений города Владимира (ОО «Учитель»),- Силантьеву Юрию Ивановичу, члену Совета ветеранов микрорайона Лесной,- Синяковой Нине Андреевне, заместителю председателя Владимирской городской общественной организации «Ассоциация пенсионеров города Владимира»,- Смирновой Лидии Николаевне, члену Октябрьского районного Совета ветеранов Владимирской городской общественной организации пенсионеров и инвалидов (Ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных органов).Напомним, что премия учреждена в 2005 году и присуждается людям старшего поколения, достигшим пенсионного возраста, за достижения в научной, изобретательской, творческой деятельности, успехи в работе по решению вопросов социализации людей старшего поколения.