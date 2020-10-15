Во Владимире определены лауреаты ежегодной городской премии за социальную активность «Доброта. Доверие. Достоинство».
Во Владимире определены лауреаты ежегодной городской премии за социальную активность «Доброта. Доверие. Достоинство».
В этом году решением координационного комитета премия присуждена:
- Архиповой Александре Ивановне, серебряному волонтеру Регионального добровольческого координационно центра по направлению «Серебряное волонтерство»,
- Грачевой Галине Ивановне, члену Ленинского районного Совета ветеранов Владимирской городской общественной организации пенсионеров и инвалидов (Ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных органов),
- Годовиковой Наталье Евгеньевне, председателю Совета ветеранов микрорайона Юрьевец,
- Далечиной Татьяне Николаевне, члену Фрунзенского районного Совета ветеранов Владимирской городской общественной организации пенсионеров и инвалидов (Ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных органов).
- Жаровой Ирине Владимировне, члену Владимирского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»,
- Оверчук Лидии Никитовне, члену Городского Совета ветеранов Владимирской городской общественной организации пенсионеров и инвалидов (Ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных органов).
- Палий Надежде Александровне, члену Местной общественной организации пенсионеров: учителей, работников школ, дошкольных образовательных учреждений и других учебных заведений города Владимира (ОО «Учитель»),
- Силантьеву Юрию Ивановичу, члену Совета ветеранов микрорайона Лесной,
- Синяковой Нине Андреевне, заместителю председателя Владимирской городской общественной организации «Ассоциация пенсионеров города Владимира»,
- Смирновой Лидии Николаевне, члену Октябрьского районного Совета ветеранов Владимирской городской общественной организации пенсионеров и инвалидов (Ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных органов).
Напомним, что премия учреждена в 2005 году и присуждается людям старшего поколения, достигшим пенсионного возраста, за достижения в научной, изобретательской, творческой деятельности, успехи в работе по решению вопросов социализации людей старшего поколения.