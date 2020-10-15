Акция приурочена ко Всемирному дню вторичной переработки отходов.
15 и 16 ноября по всей стране пройдут мероприятия Всероссийского экологического диктанта. Акция приурочена ко Всемирному дню вторичной переработки отходов.
Экодиктант смогут написать все желающие – оффлайн или в онлайн-формате на сайте экодиктант.рус. На этом же интернет-портале можно будет подготовиться к проверке при помощи представленных просветительских видеоуроков.
Целями проекта являются формирование экологической культуры, популяризация экологических знаний среди жителей страны и повышение уровня экологической грамотности населения в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений.
В преддверии Экодиктанта проходит сразу три творческих конкурса:
– на лучший экологический видеоурок для размещения на портале Экодиктанта;
– на лучший слоган Экодиктанта, который станет визитной карточкой проекта;
– на лучший вопрос для заданий участникам Экодиктанта. Конкурсные работы принимаются по электронной почте [email protected]
Организаторами проведения Экодиктанта выступают Федеральный детский эколого-биологический центр, Автономная некоммерческая организация «Равноправие», Общероссийское движение «Ангел-ДетствоХранитель» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодёжи.