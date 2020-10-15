Владимир Бандин обратился с таким заявлением в местные СМИ и "Подслушано".

Тягук металлу испытал наш земляк. Коллекционер из Владимира мечтает открыть в областном центре музей русского самовара. Владимир Бандин обратился с таким заявлением в местные СМИ и "Подслушано". Сейчас он работает в небольшом антикварном магазине в центре города. Владимир - нумизмат с 40-летним стажем. С детства коллекционировал значки, монеты, марки и модели авто. После Тулы вторым самоварным городом России всегда был Кольчугино. В самом городе тоже есть небольшие выставки, но коллекционер не хочет довольствоваться малым. Сейчас Владимир Бандин собрал уже около 30 самоваров и настойчиво ищет помощи от граждан и властей в поисках подходящего помещения - не менее 100 квадратных метров и с льготной арендой. Поддержим земляка!