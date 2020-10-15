В связи с ростом числа случаев заражение резко вырастает спрос на исследования КТ.

В последние дни не менее пристальней, чем за погодой мы следим о количестве заразившихся коронавирусом. Не успели мы передохнуть от весенней вспышки, как осень, вместе с хорошей погодой принесла нам новые проблемы. До сотни инфицированных дело не дошло, но за 70 уже перевалило. В учреждениях здравоохранения региона развёрнуто 858 коек для оказания медицинской помощи пациентам с Covid-19. В их числе – 135 новых коек введённых на прошлой неделе. Кроме того, развёрнуто 636 коек для лечения пациентов с пневмонией. В связи с ростом числа случаев заражение резко вырастает спрос на исследования КТ. Но была проблема. В перечень услуг ОМС это обследование не входило, а стоит оно несколько тысяч рублей. Во время своего брифинга директор департамента здравоохранения Елена Утемова заверила, что над проблемой работают. К чему удалось прийти узнаем у пресс-секретаря департамента Андрея Трохина.- Вопрос был проработан и уже 12 октября начали проводить томографию пациентам с подозрением на коронавирус по системе ОМС. К этой работе были подключены медицинские организации негосударственных форм собственности. Эта мера продиктована необходимостью повысить доступность диагностики. И вот департамент включил эти организации в схему маршрутизации диагностических исследований по системе ОМС. Объем диагностики - 80 исследований в сутки и что немаловажно, кабинеты КТ проводят диагностические исследования круглосуточно. Это очень важно в условиях пандемии.- Сколько таких кабинетов?- Пока две организации проводят эти исследования, возможно количество увеличится. Основной акцент будет сделан на пациентах с тяжелым течением заболевания. Их будут привозить на скорой помощи. Но возможен и второй вариант: при наличии показаний возможно проведение КТ и на амбулаторном уровне, можно просто получить направление от участкового врача в поликлинике по месту жительства и если есть медицинские показания, то можно будет провести КТ в частной организации по ОМС, то есть для пациента это будет бесплатно.Просто по желанию провести КТ нельзя. Направить вас на нее по линии ОМС может только врач. Одного вашего желания достаточно только для коммерческого исследования. За него, разумеется, нужно платить из своего кошелька. А интересно, как обстоит дело в соседних регионах с бесплатной КТ и платной. Вот что нам рассказали наши коллеги из Костромской и Нижегородской областей.- 13 КТ у нас можно сделать только по квоте, по усмотрению врача. Именно врач определяет - дать вам квоту или нет. Если сделать КТ платно, то например КТ легких будет стоить 3600 в клинике частной. Очереди в частной клинике особой нет, но нужна справка от врача и хорошее самочувствие. Костромичи не очень торопятся. В основном все делают флюорографию.- Сначала я посмотрела в интернете: что можно и как можно. Самые дешевые 2800-3500 в городских лечебных учреждениях. Это большие больницы, где люди лечатся в стационарах. Но я туда не дозвонилась. Я звонила долго, упорно, надо звонить часами. Далее я стала звонить в медицинские центры уже платные, где тоже обозначено от 3,5 тысячи, 3800, но мне сказали 7800 КТ легких, это вот в период пандемии. И когда я спросила, можно ли сделать по ОМС, все категорически отказались. Вот по ДМС можно, а по ОМС нельзя.Кстати, медики не одобряют, когда наши люди при любом недомогании требуют назначить им КТ. Без направления врача КТ делать нет смысла, хотя многие пациенты, заподозрившие у себя COVID-19 или получившие положительный результат теста, стремятся выполнить это исследование, чтобы понять, в каком состоянии находятся легкие. КТ необходима, если диагноз «пневмония» уже есть. Но пациенты забывают, что во время процедуры получают высокую дозу облучения — в 2,5 раз больше, чем при обычном рентгеновском обследовании. Так что злоупотреблять КТ все же не стоит.Константин Киреев