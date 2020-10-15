Владимирский ветеран Великой Отечественной войны стал самым возрастным участником всероссийского “Диктанта Победы”, к тому же его работа получила наивысший балл. “Диктант

Владимирский ветеран Великой Отечественной войны стал самым возрастным участником всероссийского “Диктанта Победы”, к тому же его работа получила наивысший балл. “Диктант Победы” писали по всей стране 3 сентября. Дату для этого мероприятия выбрали не случайно, знания россиян о Великой Победе проверяли в День окончания Второй мировой войны. Цели диктанта – привлечь общественность к изучению истории