Стали известны итоги общероссийского "Диктанта Победы", который прошёл в первых числах сентября.

Стали известны итоги общероссийского "Диктанта Победы", который прошёл в первых числах сентября. В нём приняли участие 6 тысяч жителей региона.Среди них и владимирский ветеран Великой Отечественной войны Николай Щелконогов. Он оказался самым возрастным конкурсантом в России, к тому же получил наивысший балл. Лично поздравить "отличника" приехал председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв, кстати, он тоже писал "Диктант Победы".Владимир Киселёв, председатель Законодательного собрания Владимирской области: «Порядка 5000 человек, причём были как совершенно молодые люди - учащиеся, школьники, так и люди зрелого возраста, такие как Николай Матвеевич. Я не сомневался, что Николай Матвеевич напишет диктант на отлично. Потому что он фронтовик, он сам прошёл эту всю вону, и прекрасно сам понимает, что переживали люди в годы Великой Отечественной войны».НиколаюМатвеевичу Щелконогову, кавалеру Ордена Красной Звезды и Славы в этом году исполняется 95 лет. Будучи юным разведчиком-артиллеристом - прошел Беларусь, Польшу и часть Германии, участвовал в штурме Берлина. Не раз его спасало только чудо. Вместе с солдатами, дошедшими до Берлина, Николай Матвеевич расписался на стене Рейхстага. А теперь оставил своё имя и в списке победителей "Диктанта Победы". Напомним, "диктант" - формальное название, на самом деле он представлял из себя тест в формате ЕГЭ - 25 вопросов на военно-историческую тему. По словам Николая Щелконогова, даже для него, человека, который был участником и свидетелем всех этих страшных событий, некоторые вопросы оказались довольно сложными. Тем не менее, благодаря постоянному самообразованию и интересу к истории удалось правильно ответить на все задания.Николай Щелконогов, ветеран Великой Отечественной войны, отличник "Диктанта Победы 2020": «Я думал, что будем писать диктант письменный, оказывается, нет - я поразился, что ребята очень быстро решили задачи. Не видел сколько, правильно ли или неправильно решили. Но что он ответственный для каждого студента - точно знаю. Преподаватели сидели за столом - они тоже отвечали, делали диктант этот. А когда я же посмотрел, что все пишут - я тоже начал писать. Диктант он очень важен, как одна из форм патриотического воспитания. Здесь люди получают знания. Ведь потом всё равно подведут, что кто-то где-то был не прав. И вот я скажу, что он будет переживать всё время, почему он не знал этого дела. То есть это очень важный момент патриотического воспитания».Дмитрий Горкин