14 октября во Владимирской областной научной библиотеке торжественно открыли обновлённый читальный зал. Почётными гостями мероприятия стали директор департамента культуры Владимирской ..

14 октября во Владимирской областной научной библиотеке торжественно открыли обновлённый читальный зал. Почётными гостями мероприятия стали директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова, генеральный директор Российской государственной библиотеки, вице-президент Российской библиотечной ассоциации, руководитель проектного офиса Министерства культуры по созданию модельных библиотек Вадим Дуда, директор департамента модельных библиотек Министерства культуры РФ Анастасия Дятловская, заместитель директора Российской государственной детской библиотеки Денис Безносов, журналист, теле и радио ведущая, режиссёр Фёкла Толстая.Визит начался с места автоматического возврата книг. Экскурсию по учреждению проводила директор Владимирской областной научной библиотеки Татьяна Брагина.«Доступ к услуге круглосуточный, а чтобы сдать книги, нужно просто приложить к станции электронный читательский билет, поместить книгу в приёмник, она спишется, а читатель получит чек», - пояснила она.В холле библиотеки гостей встречал студенческий камерный балет «Гестус» Владимирского государственного университета.На втором этаже делегация остановилась около электронного киоска, где гостям рассказали о работе книжного сканера, электронной библиотеке «Земля Владимирская» и других функциях.В зале гостей ждал обновлённый, удобный для читателя интерьер.«Это не просто новые полы. Это новые возможности нашей библиотеки. Для работы с электронными книгами здесь расположены ноутбуки. Мы можем занести сюда столы и провести диктант. С балкона читального зала можно, например, читать стихи. Уверена, что новая атмосфера позволит привлечь ещё больше читателей», - отметила Татьяна Брагина.Зал ремонтировался по индивидуальному дизайнерскому проекту. Основной целью пространственного устройства зала стали мобильность и трансформация. Это позволяет наиболее эффективно использовать помещение библиотеки.При отделке зала использованы современные материалы, цветовое решение создаёт видимость увеличенного объема. Использованы акустические панели для эффективного задерживания звуковых волн. Окна затемняются моторизованными шторами-жалюзями с дистанционным управлением, позволяющими даже в дневное время проводить видеодемонстрации.Установлено многоуровневое освещение, позволяющее сочетать разные источники света, продиктованные задачами конкретного мероприятия, это: светодиодные белые и RGB-прожекторы, ультрафиолетовые лампы, светодиодные следящие пушки. Верхнее освещение выполнено с учётом библиотечной специфики.Обновлено и переоборудовано место звукорежиссера. Приобретены новые веб-камеры (Logitech Brio) с возможностью съемки в формате 4К.«Благодарю администрацию Владимирской области, подрядчиков, дизайнеров, всех, кто принимал участие в обновлении зала и сделал его многофункциональной площадкой», - резюмировала руководитель учреждения и передала слово главе Собинского района Александру Разову.Он обратился к собравшимся с приветственным словом. Подарил гостям издание произведений известного владимирского поэта Владимира Солоухина, и сам прочитал одно из любимых стихотворений.Завершилась церемония роликом о том, как менялась библиотека на протяжении десятилетий своей работы.