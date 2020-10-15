Как избежать введения новых ограничений?

Сегодня у стен «Белого дома» прошёл брифинг, посвящённый текущей эпидемиологической ситуации в регионе. Первый заместитель губернатора Сергей Шевченко сказал, что на данный момент в области зарегистрировали 8 тыс. 185 подтверждённых случаев заражения COVID-19.- За прошедшие сутки на территории нашей области лабораторно подтвердили 78 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего, по данным Роспотребнадзора, в регионе зарегистрировали 8 тыс. 185 случаев заражения. Сейчас один из самых важных вопросов – соблюдение масочного режима. Каждый житель области должен чувствовать ответственность за себя и своих близких. Организациям, офисы которых могут трудиться удалённо, нужно перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы. - сказал Сергей Шевченко.Также он отметил, что частные медицинские организации столицы региона начали проводить компьютерную томографию пациентов с подозрением на коронавирус по системе обязательного медицинского страхования. Соответствующие соглашения уже подписали.Кроме того, недавно губернатор Владимир Сипягин подписал указ о переводе 8 стационарных учреждений социального обслуживания пожилых и инвалидов на закрытый круглосуточный режим работы с периодичностью смены сотрудников не чаще 1 раза в 2 недели. Работники этих учреждений получат доплату по 20 тыс. рублей из областного бюджета и выплаты из федерального - от 10 до 60 тыс. рублей (в зависимости от квалификации).Власти планируют, что в октябре и ноябре около 15 тыс. получателей социальной поддержки обратятся в учреждения для переоформления выплат. Приходить в отделы соцзащиты необязательно. Подавать заявления можно через единый портал Госуслуг.- На особом контроле находятся ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, - рассказывает Сергей Шевченко. - По состоянию на 14 октября этих получателей – свыше 34 тыс. Сумма выплат, которые им причитаются, составит более миллиарда рублей.Что касается системы образования. В нашей области эпидемиологическая обстановка в школах остаётся стабильной. Однако сезонная заболеваемость ОРВИ растёт. Некоторые образовательные учреждения ушли на . Прежде всего это связано с нарастающим количеством заболеваний ОРВИ и распространением коронавируса среди педагогов.- Прежде всего нужно сказать о дополнительных мероприятиях, которые мы проводим по поручению губернатора и по решению оперативного штаба, - рассказывает директор областного департамента образования Ольга Беляева. - Часть субъектов перевели все свои образовательные учреждения на досрочные каникулы. У нас нет оснований для принятия таких решений. Однако некоторые школы всё же временно закрыли: 4 в столице региона, одну в Вязниках, одну в Коврове и одну в Камешково. Прежде всего это связанно не с распространением опасной инфекции среди детей, а с заболеваемостью педагогического состава.Вакцинацию педагогических работников от гриппа проводят в плановом порядке. Сейчас сделали прививки уже 68% педагогов области. По поручению губернатора с 14 октября департамент образования проверяет образовательные организации на соблюдение профилактических мероприятий.- Сейчас эпидемиологическая ситуация бьёт осенние антирекорды по заболеваемости коронавирусом, - говорит официальный представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. - Мы ежедневно регистрируем повышение роста заболевших. Связанно это с несколькими причинами. Во-первых - наступление осенне-зимнего периода. Все мы знаем, что в этом году осень эпидемиологически сложная, на территории страны циркулируют несколько штаммов вируса. Во-вторых - КОВИД никуда не ушёл. В-третьих – мы наблюдаем агрессивное настроение жителей области по поводу масочного режима. Сейчас мы должны соблюдать все возможные правила профилактики. С весны мы оказались в новой реальности, где в общественных местах нужно обязательно носить маску. Да, это некомфортно. Мы понимаем, что люди устали. Некоторые не верят в опасность инфекции, пока не сталкиваются с печальными последствиями.Научное и медицинские сообщества за 9 «коронавирсуных» месяцев разработали много рекомендаций для всех сфер общества, создали алгоритмы на все возможные эпидемиологические ситуации. Ограничительных мероприятий, которые сейчас действуют в нашей области, достаточно для того, чтобы не «провалиться» в историю, которая была весной. Но здесь нужно сделать очень серьёзную оговорку. Нам нужно мобилизовать население, чтобы люди понимали ответственность, которую они несут.Илья Морозов