Фигурантка, выступив посредником в сделке по поставке сахарного песка, присвоила 3,5 млн рублей.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру завершено расследование уголовного дела о присвоении, совершенном в особо крупном размере. Перед судом предстанет 51-летняя местная жительница.Как сообщалось ранее, в марте 2018 года с сообщением о хищении денежных средств организации в полицию обратился представитель фирмы, осуществляющей деятельность на территории одной из республик Средней Азии.При проверке было установлено, что фирма заключила договор на поставку сахарного песка с жительницей города Владимира, являющейся индивидуальным предпринимателем. Согласно договору, деньги должны были поступить ей на счет после предъявления заказчику контракта с поставщиком. Оформив сделку на поставку 134 тонн сахара с одним из предприятий, расположенным в Краснодарском крае, женщина отправила документы заказчику, который перевел ей на счет 3,5 млн рублей. Но товар обвиняемая так и не оплатила.Следователи установили, что фигурантка, перестав выходить на связь, скрылась за пределами Владимирской области. Злоумышленницу объявили в федеральный розыск. Часть денег она обналичила, а оставшуюся часть перевела на другие счета.Полицейские задержали обвиняемую в июле текущего года в автобусе, следовавшем по маршруту "Москва – Владимир".В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в суд для рассмотрения по существу.