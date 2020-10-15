В Коврове сбывают поддельные купюры номиналом 5000 рублей.

На территории города Коврова участились случаи выявления поддельных банкнот номиналом 5000 рублей. МО МВД РФ «Ковровский» и администрация города призывают все организации независимо от форм собственности, в кассы которых поступают денежные средства, вести специальный журнал, предназначенный для фиксации даты, времени, серии и номера денежных знаков.Это поможет определить возможных сбытчиков подделок. В целях предупреждения попадания фальшивых купюр в оборот магазины просят при расчётах использовать специальные технические средства определяющие подлинность денежных знаков.