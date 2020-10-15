9 октября оператор газораспределительной станции, расположенной в Карабанове, не вышел на связь.

Государственная инспекция труда в Нижегородской области взяла на контроль расследование смертельного несчастного случая, произошедшего во Владимирском филиале ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" с 40-летним оператором газораспределительной станции.По данным , 9 октября оператор газораспределительной станции, расположенной в Карабанове, не вышел на связь. В результате предпринятых розыскных действий оператор был найден без признаков жизни около газораспределительной станции на расстоянии около 250 м., рядом с лесополосой недалеко от автодороги. Также обнаружено около тела погибшего провисший высоковольтный кабель в 50 см от поверхности земли. После отключения электричества на высоковольтном кабеле прибыла на место трагедии мать погибшего и опознала своего сына.Расследование несчастного случая проводится по месту происшествия Государственная инспекция труда во Владимирской области, материалы расследования будут направлены для постановки на учет в Госинспекцию труда в Нижегородской области.