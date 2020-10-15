Следующий шаг - штраф.

Департамент предпринимательства администрации Владимирской области, Роспотребнадзор, мэрия областного центра и полиция провели рейд по торговым точкам. Проверено более 10 объектов торговли. В пяти магазинах покупатели находились без средств индивидуальной защиты, в одном выявлены признаки нарушения санитарных правил.С нарушителями проводятся профилактические беседы. На граждан, которые реагируют агрессивно и отказываются надеть маски, составляются протоколы об административном правонарушении.Мониторинги будут проводиться регулярно. Напомним, что невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет наложение административного штрафа.