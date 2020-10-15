Годовая инфляция во Владимирской области в сентябре 2020 года ускорилась и составила 4,0% против 3,5% в августе.

Из-за снижения урожая в личных подсобных хозяйствах и закупок впрок подорожал картофель. Помидоры выросли в цене по причине сокращения урожая в южных регионах России в связи с летней засухой. Ослабление рубля способствовало росту цен на бананы и виноград. Снижение урожая сахарной свеклы привело к росту цен на сахар. Колбаса и мясные полуфабрикаты подорожали из-за роста цен на сырье, в том числе импортное. В то же время отдельные крупы больше не растут в цене ввиду насыщения потребительского спроса после его временного всплеска весной 2020 года.Растут в цене и непродовольственные товары. Отложенный спрос на автомобили при поддержке по программам льготного кредитования и ослабление рубля привели к росту цен на авто. Подорожание импортных комплектующих сказалось на росте цен на телевизоры, компьютеры, электротовары и другие бытовые приборы.Из-за дополнительных мер по защите граждан от угрозы распространения коронавирусной инфекции подорожали билеты на поезд и в кино.Радует, то хотя бы цена образования в высших учебных заведениях в сентябре этого года не повысилась. По рекомендации Минобрнауки в целях поддержки населения российские ВУЗы скорректировали стоимость обучения до уровня прошлого года.