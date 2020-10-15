Из-за пандемии у приюта осталось меньше поддержки, а собакам и кошкам все также необходимы корма, крупы и впитывающие пеленки.

Поможем братьям нашим меньшим! Ещё один день молодежное крыло Общероссийского народного фронта будет собирать помощь для приюта бездомных животных «Атлант». Из-за пандемии у приюта осталось меньше поддержки, а собакам и кошкам все также необходимы корма, крупы и впитывающие пеленки. Помощь принимается до 16 октября с 9 до 18:00 по адресу улица Электроприборный проезд 2а, кабинет 214. Подробности по телефону:8-902-886-60-07.Напомним,единственный в Гусь-Хрустальном на грани закрытия. Сотрудники уволены, средства на содержание животных не выделяются.