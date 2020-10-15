На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 15 октября лабораторно подтверждено 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 15 октября лабораторно подтверждено 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.16 - в Муромскомском районе15 - в Гусь-Хрустальном районе14 - во Владимире6 - в Ковровском районе5 - в Александровском районе5 - в Селивановском районе4 - в Меленковском районе4 - в Вязниковском районе3 - в Собинском районе3 - в Камешковском районе2 - в Юрьев-Польском районе1 - в Петушинском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 8185 случаев заболевания.1451 - во Владимире1198 - в Гусь-Хрустальном районе848 - в Муромском районе752 - в Петушинском районе671 - в Ковровском районе642 - в Александровском районе434 - в Вязниковском районе364 - в Собинском районе353 - в Юрьев-Польском районе231 - в Кольчугинском районе219 - в Меленковском районе196 - в Суздальском районе179 - в Судогодском районе175 - в Селивановском районе155 - в Киржачском районе136 - в Гороховецком районе107 - в Камешковском районе74 - в Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.