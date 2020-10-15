На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 15 октября лабораторно подтверждено 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 15 октября лабораторно подтверждено 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
16 - в Муромскомском районе
15 - в Гусь-Хрустальном районе
14 - во Владимире
6 - в Ковровском районе
5 - в Александровском районе
5 - в Селивановском районе
4 - в Меленковском районе
4 - в Вязниковском районе
3 - в Собинском районе
3 - в Камешковском районе
2 - в Юрьев-Польском районе
1 - в Петушинском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8185 случаев заболевания.
1451 - во Владимире
1198 - в Гусь-Хрустальном районе
848 - в Муромском районе
752 - в Петушинском районе
671 - в Ковровском районе
642 - в Александровском районе
434 - в Вязниковском районе
364 - в Собинском районе
353 - в Юрьев-Польском районе
231 - в Кольчугинском районе
219 - в Меленковском районе
196 - в Суздальском районе
179 - в Судогодском районе
175 - в Селивановском районе
155 - в Киржачском районе
136 - в Гороховецком районе
107 - в Камешковском районе
74 - в Радужном.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.