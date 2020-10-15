По фактам выявленных нарушений виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

В региональном Управлении Россельхознадзора рассказали о результатах контроля за плодородием и загрязнением земель сельхозназначения на территории Владимирской области.По данным ведомства, отобрано 129 почвенных образцов, из них 47 на агрохимические показатели, 62 на химико-токсикологические показатели и 20 на микробиологические показатели, с общей площади 20,74 га.Согласно полученным протоколам испытаний и заключениям Центральной научной методической ветеринарной лаборатории, в 42-х почвенных образцах выявлено превышение допустимых значений токсикантов, в том числе:в 34 образцах – солей тяжелых металловв 3 образцах – бенз(а)перенав 1 образце - массовая доля нефтепродуктовВ 20-ти почвенных образцах на площади 0,016 га выявлено превышение санитарно-бактерологических показателей. В 38-х почвенных образцах на площади 2,89 га - снижение показателей плодородия почвы.По фактам выявленных нарушений виновные лица будут привлечены к административной ответственности.