По фактам выявленных нарушений виновные лица будут привлечены к административной ответственности.
В региональном Управлении Россельхознадзора рассказали о результатах контроля за плодородием и загрязнением земель сельхозназначения на территории Владимирской области.
По данным ведомства, отобрано 129 почвенных образцов, из них 47 на агрохимические показатели, 62 на химико-токсикологические показатели и 20 на микробиологические показатели, с общей площади 20,74 га.
Согласно полученным протоколам испытаний и заключениям Центральной научной методической ветеринарной лаборатории, в 42-х почвенных образцах выявлено превышение допустимых значений токсикантов, в том числе:
в 34 образцах – солей тяжелых металлов
в 3 образцах – бенз(а)перена
в 1 образце - массовая доля нефтепродуктов
В 20-ти почвенных образцах на площади 0,016 га выявлено превышение санитарно-бактерологических показателей. В 38-х почвенных образцах на площади 2,89 га - снижение показателей плодородия почвы.
По фактам выявленных нарушений виновные лица будут привлечены к административной ответственности.