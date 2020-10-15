Предприниматель заключила договор поставки сахара в объеме 134 тонны на общую сумму около 3,5 млн рублей.

Направлено в суд уголовное дело в отношении 51-летней жительницы Владимира, обвиняемой в присвоении денежных средств в особо крупном размере. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Установлено, что в 2018 году предприниматель заключила договор поставки сахара с коммерческой организацией в объеме 134 тонны на общую сумму около 3,5 млн рублей.Во исполнение своих обязательств заказчик перечислил деньги, однако "бизнесвумен" распорядилась ими по своему усмотрению, обналичив их и переведя на принадлежащие ей расчетные счета. При этом заказанный товар коммерческой организации так и не был поставлен.Вину обвиняемая признала в полном объеме.