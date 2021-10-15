15 октября, в пятницу, во Владимирской области ожидается облачная погода.Ночью дождь, местами сильный. Днем умеренный дождь. Ветер ночью юго-восточный, днем северо-западный, 7-12 м/с., местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 °C, днём +4…+6 °C.Фото: ВКонтакте

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