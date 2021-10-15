На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 октября лабораторно подтверждено 282...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 октября лабораторно подтверждено 282 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
61 - во Владимире
35 - в Муромском районе
32 - в Гусь-Хрустальном районе
31 - в Ковровском районе
14 - в Собинском районе
14 - в Вязниковском районе
13 - в Юрьев-Польском районе
12 - в Александровском районе
12 - в Петушинском районе
11 - в Кольчугинском районе
11 - в Гороховецком районе
9 - в Киржачском районе
8 - в Суздальском районе
5 - в Меленковском районе
5 - в Камешковском районе
3 - в Селивановском районе
4 — в Судогодском районе
2 — в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 57 913 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).