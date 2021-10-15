На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 октября лабораторно подтверждено 282...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 октября лабораторно подтверждено 282 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.61 - во Владимире35 - в Муромском районе32 - в Гусь-Хрустальном районе31 - в Ковровском районе14 - в Собинском районе14 - в Вязниковском районе13 - в Юрьев-Польском районе12 - в Александровском районе12 - в Петушинском районе11 - в Кольчугинском районе11 - в Гороховецком районе9 - в Киржачском районе8 - в Суздальском районе5 - в Меленковском районе5 - в Камешковском районе3 - в Селивановском районе4 — в Судогодском районе2 — в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 57 913 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).