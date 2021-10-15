Представляясь сотрудниками государственных и муниципальных организаций, они проникали в квартиры московских пенсионеров под предлогом необходимости прочистки вентиляционных каналов.

«Сотрудниками Отдела уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена серия мошенничеств в отношении пожилых граждан. Задержаны пятеро подозреваемых, которые приехали в столицу из других регионов России и государств ближнего зарубежья.По версии следствия, злоумышленники уже не первый месяц работали в составе организованной группы. Представляясь сотрудниками государственных и муниципальных организаций, они проникали в квартиры московских пенсионеров под предлогом необходимости прочистки вентиляционных каналов. Тем, кто пытался отказаться, угрожали привлечением к административной ответственности и отключением газоснабжения.За свои услуги фигуранты требовали плату в размере от 7,5 до 12 тысяч рублей. После получения денег они имитировали профилактические работы, а затем скрывались. Полицейские располагают данными о том, что от противоправных действий пострадало не менее 50 человек.В результате оперативно-розыскных мероприятий столичные полицейские во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемых по местам их проживания. В жилых и офисных помещениях, которые использовали задержанные, в ходе обысков обнаружены и изъяты электронные носители информации с клиентскими базами, компьютерная техника, печати и иные документы, имеющие доказательственное значение.Следователем СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержанным предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ. Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, их предполагаемой сообщнице – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личностей всех потерпевших, а также других возможных эпизодов криминальной деятельности обвиняемых», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк