Почему каждому из нас так важно принять участие в переписи? Об этом в своём обращении к жителям...

Почему каждому из нас так важно принять участие в переписи? Об этом в своём обращении к жителям Владимирской области рассказал Александр Авдеев, временно исполняющий обязанности губернатора.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Уважаемые жители Владимирской области! С 15 октября по 14 ноября по всей стране и у нас в области пройдёт Всероссийская перепись населения. Приглашаю вас принять участие в этом важном для страны и для нас мероприятии. Для чего это нужно? От того, насколько качественно и хорошо будет проведена перепись населения, будет зависеть, как мы будем строить наши планы на будущее, как мы будем планировать федеральный бюджет, региональный, местный бюджет, как мы будем планировать развитие и совершенствование социальных стандартов нашей жизни. Строительство социальных объектов, комплексов, ремонт дорог, создание рабочих мест. Впервые в России перепись населения пройдёт и в цифровом формате, с использованием портала Государственных услуг. Но вы можете также поучаствовать в традиционном формате, предоставив данные переписчикам, которые придут к вам домой. Также будут открыты места для переписи населения в многофункциональных центрах.Ещё раз призываю вас принять участие во всероссийской переписи населения.