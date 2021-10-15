Работы по реконструкции Владимирского областного театра драмы стартуют до конца года. Совещание,...

Работы по реконструкции Владимирского областного театра драмы стартуют до конца года. Совещание, посвященное вопросу восстановления театра после пожара, провёл врио губернатора Александр Авдеев.Напомним, возгорание во владимирской драме произошло в июне 2020-го. Полностью выгорели большая сцена, зрительный зал, пострадало фойе второго этажа. Огонь вспыхнул во время электротехнических работ. Как показали многочисленные проверки, нарушений противопожарного режима театр не допускал. Проект реконструкции разработала компания "Э7" из Московской области.Как подчеркнули на совещании, общая стоимость контракта на восстановительные работы Владимирского академического театра драмы - 751 миллион рублей. До конца года необходимо освоить 108 миллионов. На объекте подрядчик должен появиться до 15 декабря.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Прошу внимательно к этому отнестись. Сумма немаленькая. График категорически сложный. И чем раньше мы возьмём это на контроль, тем лучше.