За девять месяцев 2021 года число пользователей «Комплексного видеонаблюдения» платформы «Ростелеком Ключ» во Владимире достигло почти трех тысяч. Интеллектуальным сервисом цифровой ..

За девять месяцев 2021 года число пользователей «Комплексного видеонаблюдения» платформы «Ростелеком Ключ» во Владимире достигло почти трех тысяч. Интеллектуальным сервисом цифровой провайдер обеспечил пять многоквартирных домов в регионе. Суммарно жители новостроек используют 37 камер видеонаблюдения.«Ростелеком Ключ» объединяет на одной платформе умные цифровые решения для многоквартирного дома, в числе которых «Умный домофон», «Умный шлагбаум», «Комплексное видеонаблюдение», «Телеметрия» и другие. Все они могут быть дополнительно подключены по запросу заказчика. Продукты реализованы на одной платформе и доступны в едином приложении.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Последним нашим реализованным проектом по видеонаблюдению стали две новостройки ЖК "Северный”. По сути, построена современная экосистема цифровых сервисов, учитывающая запросы как жильцов, так и управляющей компании. С помощью облачного сервиса все заинтересованные лица могут наблюдать за тем, что происходит во дворе в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть интернет. В системе возможна запись изображений с камер видеонаблюдения и автоматическое формирование архива посещений по всему объекту. Современные технологии позволяют записать видео с высоким качеством изображения и днем, и ночью, а значит, весь периметр дома под присмотром круглосуточно».Леонид Яблоков, директор управляющей компании ООО «Комтех»:«Мы давно задумывались над тем, как защитить общедомовое имущество и как обезопасить людей в жилых домах. Все центральные улицы города, торговые площадки и офисы оборудованы камерами наблюдения, а многоквартирные дома, точнее, их дворы, остаются незащищенными. Между тем, жители хотят видеть, что происходит во дворе с их автомобилем или детьми, гуляющими на детской площадке. Случаи в жизни бывают разные. Иногда неаккуратные водители покидают место аварии во дворе и здесь видеозапись просто незаменима. Был даже случай поимки педофила в нашем районе при помощи записей с видеокамер. Группа инициативных жителей после долгих раздумий и выборов поставщика услуг, взвесив все плюсы и минусы, остановилась на системе "Ростелеком Ключ”. Мы установили камеры по периметру дома и внутри подъездов. Многие считают, что нужно заботиться о безопасности только того, что есть в квартире. А все остальное их не касается. Однако скамейки во дворах, стекла подъездов или почтовые ящики – это тоже ценности, в сохранности которых должны быть заинтересованы прежде всего собственники квартир. Потому что восстанавливать или ремонтировать сломанное приходится за счет средств самих жильцов, а это, скажу я вам, немалые деньги. Поэтому защищать общедомовое имущество также необходимо, и видеонаблюдение в данном случае незаменимо».Дополнительную информацию о комплексном подключении цифровых услуг связи можно получить в группе по работе с застройщиками и управляющими компаниями филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях по телефонам: 8 920 627-37-37, 8 901 141-52-02.