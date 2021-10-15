Ежегодно в октябре отмечается Всемирный день психического здоровья. Только в состоянии благополучия мы можем реализовывать свой потенциал, противостоять стрессам и чувствовать себя

Ежегодно в октябре отмечается Всемирный день психического здоровья. Только в состоянии благополучия мы можем реализовывать свой потенциал, противостоять стрессам и чувствовать себя счастливым. Сегодня поговорим о профилактике психических расстройств.У нас в студии врач-психиатр, заведующий отделением Областной психиатрической больницы №1 Анатолий Анатольевич Милаш.