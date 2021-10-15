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<a href="https://33live.ru/novosti/15-10-2021-deputatskie-budni-sergej-kornishov-o-zakonotvorchestve-frakcii-ldpr.html" target="_blank">Депутатские будни. Сергей Корнишов о законотворчестве фракции ЛДПР</a> - Сегодняшний гость эфира – Сергей Корнишов. Он не только вице-спикер Заксобрания. Ещё в облпарламенте Сергей Викторович возглавляет фракцию ЛДПР. О её работе мы и