Молодёжь переносит КОВИД легко, но может довести своих старших родственников до реанимации. На эту тему порассуждал новый директор департамента здравоохранения. На совещании в Белом Доме

Молодёжь переносит КОВИД легко, но может довести своих старших родственников до реанимации. На эту тему порассуждал новый директор департамента здравоохранения. На совещании в Белом Доме Константин Баранов заявил, что КОВИД становится суровее. Болезнь протекает тяжелее. И “сбивает с ног” буквально на 3-4-5 сутки. В первую очередь КОВИД бьёт по дыхательной и сердечно-сосудистой системам. Больше всего,