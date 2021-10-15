Запущен опрос семей с детьми, в ходе которого добровольцы ОНФ проверят, насколько в нашем регионе...

Запущен опрос семей с детьми, в ходе которого добровольцы ОНФ проверят, насколько в нашем регионе исполняется указ Президента о выплатах на детей с трёх до семи лет.А ещё о выплатах по больничному в связи с болезнью ребёнка и выплат на школьников в размере десяти тысяч рублей. Цель мониторинга - выявить, все ли нуждающиеся жители области охвачены пособиями. И какие нарушения происходят при их начислении. Важно, что решение о выплатах применяется исходя из дохода и имущества семьи. Опрос проводится анонимно, на официальном сайте ОНФ, но при желании можно оставить свои данные.