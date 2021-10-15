На их покупку потратили 2,4 млн рублей.

В детской школе искусств Гороховецкого района состоялась презентация новых музыкальных инструментов и оборудования. Об этом рассказали в пресс-службе департамента культуры.«Для нужд учреждения закуплено 32 музыкальных инструмента на сумму около 2,4 млн рублей: саксофоны, флейты, скрипки, баяны, гитары, балалайки, электропиано и пианино Yamaha», - уточнили в Белом доме.Также приобретены интерактивные доски, свет и комплектующие, банкетки для фортепиано, метрономы, этюдники, мольберты, компьютеры, дирижёрский пульт для нот с подсветкой, пюпитры, экспозиционные стенды, новая мебель, хоровые станки, учебные пособия и литература.Благодаря обновлению матбазы планируется расширение отделений духовых, народных и струнно-смычковых инструментов.