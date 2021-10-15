Сегодня практически всё можно купить, не выходя из дома, деньги хранятся на электронных счетах и в...

Сегодня практически всё можно купить, не выходя из дома, деньги хранятся на электронных счетах и в наличности потребность исчезает. Казалось бы, украсть деньги теперь должно быть сложнее, но на деле выходит наоборот. Мошенники не дремлют. И придумывают всё новые способы воровства. О том, на какие уловки идут современные воры и как им противостоять, об этом в интервью "Вестям" рассказал заместитель начальника уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру Дмитрий Мясников.