- Зачем ты пришел?
- Потому что ты звал меня.
- Hо я не звал тебя.
- Hет, звал. Иногда, для того чтобы позвать меня, нет необходимости
произносить слова.
- Как это.
- Достаточно просто очень захотеть, и я приду.
- Да, я очень хотел, чтобы ты пришел.
- Вот видишь.
- Hо все равно, как ты узнал?
- Я почувствовал.
- Ты можешь чувствовать?
- Да, за бедностью формы зачастую скрывается кладезь содержания. Вещи на
самом деле не такие, какими мы их видим. Суть скрыта внутри вещей, простым
взглядом ее невозможно познать.
- Какие же они на самом деле?
- Этого не знает никто. Даже я.
- Как ты оказался здесь?
- Твое желание вело меня.
- Как это может быть?
- Желание это не просто чувство. Это сила. Это движущая сила эволюции.
Б
еще анекдот!