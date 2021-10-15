От джигитовки до народных песен. Как сохраняются культурные и исторические традиции казаков? Гостями нашей студии стали представители хуторского казачьего общества "Владимир": Сергей Соловьев, заместитель атамана владимирского отдельского казачьего общества, Андрей Крюков, атаман НКО хуторское казачье общество "Владимир".С ними беседовала Ольга Слободнюк.

× HTML-Код для вставки в блог или сайт