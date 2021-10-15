Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 57 913 владимирцев.

Во Владимирской области на 15 октября выявлено 282 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 61 человек. Ещё 32 жителя подхватили опасную инфекцию в 35 сл. в Муромском, 32 сл. в Гусь-Хрустальном, 31 сл. в Ковровском, 14 сл. в Собинском, 14 сл. в Вязниковском, 13 сл. в Юрьев-Польском, 12 сл. в Петушинском, 12 сл. в Александровском, 11 сл. в Гороховецком, 11 сл. в Кольчугинском, 9 сл. в Киржачском, 8 сл. в Суздальском, 5 сл. в Камешковском, 5 сл. в Меленковском, 4 сл в Судогодском, 3 сл. в Селивановском, 2 сл. в г. РадужныйВсего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 57 913 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 13 656 случаев во Владимире, 6706 - в Гусь-Хрустальном районе, 6355 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.