Из незаконного оборота изъяты мефедрон и марихуана. Подозреваемый арестован.

Оперуполномоченными отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Ковровский» в результате успешной реализации оперативной информации выявлен факт покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере. По подозрению в причастности к противоправной деятельности задержан 33-летний ковровчанин.В квартире у фигуранта обнаружены свертки с характерным содержимым.Согласно экспертному заключению, в свертках находились наркотическое средство мефедрон, массой 48,47 грамма и марихуана, массой 7 граммов.Установлено, что фигурант приобрел запрещенные вещества через сеть Интернет и планировал сбыть их.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.