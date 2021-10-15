После небольшого похолодания в Москву и Московскую область вернется тепло. Соответствующим прогнозом поделился российский метеоролог, руководитель прогностического центра Метео ..

После небольшого похолодания в Москву и Московскую область вернется тепло. Соответствующим прогнозом поделился российский метеоролог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.По словам Шувалова, в понедельник и вторник в столичном регионе будет ветрено и пасмурно, а температура воздуха будет опускаться до четырех-шести градусов выше нуля. Но уже в среду в Москве и Подмосковье произойдет "яростный взрыв тепла" и днем столбики термометров вновь поднимутся выше 10 градусов тепла, сообщает "".