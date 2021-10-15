В России стартовал федеральный конкурс Атмосфера - на лучшую работу по вопросам избирательного...

В России стартовал федеральный конкурс "Атмосфера" - на лучшую работу по вопросам избирательного права. Его ежегодно проводит ЦИК России совместно с Министерством науки и высшего образования. Заявку на участие можно подать до 1 ноября.Попробовать свои силы могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Победителя ждет приз - 100 тысяч рублей. Лучшие работы всероссийского конкурса "Атмосфера" определит Центральная Избирательная комиссия. Чтобы помочь участникам выбрать темы, в Юридическом институте ВлГу организовали деловую игру. Провели мозговой штурм. Помогал студентам Сергей Щедрин, зампредседателя избирательной комиссии Владимирской области.Сергей Щедрин, заместитель председателя избирательной комиссии Владимирской области:- 6 номинаций, номинации достаточно интересные и разные. Как научные приветствуются, так и творческие. Например, ролики - это достаточно интересно для молодёжи.