Новости Владимирской епархии - Верующие встретили Покров Пресвятой Богородицы. Место притяжения...

Новости Владимирской епархии- Верующие встретили Покров Пресвятой Богородицы. Место притяжения паломников - храм Покрова на Нерли.- В Свято-Боголюбском Алексиевском монастыре восстановят надгробие иеромонаха Иоасафа Гапонова. Об уникальном человеке расскажет Светлана Мельникова.– В Суздале отреставрированы ещё два храма. Город готовится к 1000-летию.